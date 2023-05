Diretta Roma-Salernitana 2-2: ora LIVE la partita di oggi

La Roma torna in campo dopo essersi conquistata la finale di Europa League contro il Siviglia , seconda finale europea consecutiva per Mourinho . All'Olimpico arriva la Salernitana di Paulo Sousa, già matematicamente salva dopo la sconfitta del Verona a Bergamo : l'obiettivo per i giallorossi sono i tre punti, per continuare la corsa al quarto posto. Dybala indisponibile: non va neanche in panchina.

20:26

90'-Saranno 7 i minuti di recupero

Saranno 7 i minuti di recupero di Roma-Salernitana. Con la nuova classifica, per la Roma vincere sarebbe fondamentale in chiave Europa

20:18

83'-Pareggio di Matic

La Roma pareggia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Matic che, di destro dal centro dell'area, batte il portiere della Salernitana

20:13

77'-Fuori Candreva, l'Olimpico fischia

Uscito Candreva per la Salernitana, fischi dell'Olimpico

20:10

74'-Fuori Camara, dentro Cristante

Mourinho prova a dare ancora una scossa inserendo un altro titolare: Cristante al posto di Camara

20:06

70'-Roma a caccia del pareggio

Mourinho mette Abraham al posto di Wijnaldum, la Roma cerca il pari ma la Salernitana resiste

19:49

54'-Salernitana in vantaggio con Dia

Dura poco il pari della Roma: Piatek viene murato in area da Smalling, il pallone arriva a Dia che di tacco batte Rui Patricio

19:46

50'-ElSha ci prova ancora, alto

El Shaarawy, dalla destra, ci prova ancora ma stavolta il tiro termina sopra la traversa

19:43

47'-Pareggia la Roma con ElSha

Punizione dalla distanza di Pellegrini, Ochoa para ma non trattiene, El Shaarawy è bravissimo sulla ribattuta

19:41

46'-Via al secondo tempo

Via al secondo tempo, tre cambi nella Roma, nessuno nella Salernitana. Atmosfera surreale all'Olimpico

19:40

Mourinho rivoluziona la Roma

Entrano Pellegrini, Matic e Llorente, escono Solbakken, Ibanez e Tahirovic

19:29

Roma femminile, festa a metà

Doveva essere il grande giorno della Roma femminile, dopo la festa in Campidoglio il giro d'onore allo stadio con lo scudetto: invece, con la Sud ormai vuota, c'è stata la foto con la Tevere alle spalle e una passeggiata sulla pista d'atletica in tono minore

19:23

51'-La Roma chiede un rigore, termina il primo tempo

Dopo oltre 6' di recupero la Roma chiede un rigore per un tocco di mano di Pirola su tiro di Solbakken: per arbitro e Var non è rigore, finisce il primo tempo

19:17

46'-Pareggio della Roma, annullato per un tocco di mano di Belotti

Nel recupero del primo tempo arriva il pari della Roma con un gol di destro di Ibanez. Controllo del Var per un presunto tocco di mano di Belotti: Mourinho va dal quarto uomo, l'arbitro Colombo viene richiamato e va a vedere l'azione. Gol annullato

19:11

40'-Curva Sud semivuota

Atmosfera incredibile allo stadio Olimpico: si sentono solo i tifosi della Salernitana e la Curva Sud è semivuota: LEGGI QUI IL MOTIVO

19:08

37'-Zalewski prova a dare la scossa

Nicola Zalewski, al termine di una bella azione personale, prova a dare la scossa, ma anche il suo tiro termina alto

19:06

35'-Salernitana ancora pericolosa

Si fa vedere di nuovo la Salernitana, ma il tiro di Bohinen da fuori termina di poco alto

19:02

32'-Tiro di ElSha a lato

Si fa vedere la Roma: bella azione di Bove, il tiro di El Shaarawy termina però a lato

18:55

25'-Mourinho cambia modulo

Mourinho per provare a svegliare la Roma cambia modulo: 4-3-3

18:53

23'-Stop per le due squadre

Vista la grande umidità, le due squadre sono accanto alle panchine a bere. Poi riprende la partita

18:49

18'-La Salernitana spinge

La Roma sembra non essere entrata in campo concentrata, a fare la partita è la Salernitana

18:42

11'-Salernitana in vantaggio

Passa in vantaggio la Salernitana con Candreva, bravo a colpire al volo con un tocco morbido superando Ibanez e Rui Patricio

18:30

1'-Via a Roma-Salernitana

Inizia Roma-Salernitana, il capitano della Roma oggi è Smalling

18:28

Abbraccio tra Mou e Paulo Sousa

Abbraccio tra Mourinho e Paulo Sousa prima dell'inizio della partita

18:19

Ovazione per Mourinho

All'Olimpico è il momento della lettura delle formazioni: ovazione incredibile per José Mourinho, come e più di sempre

18:17

Olimpico, spazi vuoti sugli spalti

Sulla carta la partita di oggi è sold out, ma all'Olimpico ci sono per ora ampi spazi vuoti: di lunedì alle 18.30 non tutti sono potuti essere presenti. In ogni caso i biglietti venduti sono 64.286

18:12

Giornata speciale per Rui Patricio

Oggi il portiere della Roma entrerà in campo con i figli, Eva e Pedro

17:58

Roma, maglia speciale per il riscaldamento

La Roma è scesa in campo per il riscaldamento con la maglia "Io sono la Roma".

17:45

Dybala neanche in panchina

Paulo Dybala è indisponibile per la gara contro la Salernitana. L'argentino non va neanche in panchina: il problema è ancora alla caviglia toccata duro da Palomino nel match contro l'Atalanta. Da allora la Joya ha giocato solo uno spezzone in campionato contro l'Inter e uno spezzone contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Mourinho vuole risparmiarlo per la finale di Budapest.

17:40

Salernitana, la formazione ufficiale

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Boulaye Dia; Piatek. All. Sousa

17:38

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken, Belotti. All. Mourinho

17:35

Roma, la carica dei tifosi a Trigoria

Circa 300 sostenitori giallorossi rispondono all'appello di Mourinho e suonano la carica alla squadra prima della Salernitana: "Avanti guerrieri". LEGGI TUTTO E GUARDA IL VIDEO

17:30

Probabili formazioni Roma-Salernitana

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala, Belotti. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L.Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Botheim; Dia. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Colombo di Como.

Stadio Olimpico, Roma