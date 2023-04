Tifosi furiosi per il fallo su Dybala: "Palomino, un intervento killer"

ROMA - Un duro intervento in ritardo di Palomino e Dybala resta dolorante a terra. Succede nel finale del match perso dalla Roma in casa dell'Atalanta, con il difensore nerazzurro solo ammonito dall'arbitro Irrati e il fantasista della Roma infortunato ma rimasto comunque in campo claudicante negli ultimi minuti per non lasciare i suoi in nove, visto che poco prima (con i cambi già esauriti da Mourinho) il difensore Llorente era stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare.