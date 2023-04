Diretta Atalanta-Roma: segui la partita LIVE

BERGAMO - Chi si ferma è perduto. Dopo i punti restituiti alla Juventus e il ritorno alla vittoria di Milan e Inter, la corsa ai piazzamenti Champions entra nella sua fase decisiva e Atalanta-Roma , che chiude la 31ª giornata di Serie A, rappresenta l'occasione per la squadra di Mourinho di difendere il quarto posto in classifica. Segui la diretta...

20:25

Ibanez carico: "Vogliamo vincere"

Il difensore brasiliano carico a pochi minuti dalla fida con l'Atalanta: "Ci aspetta una gara dura, contro un'avversaria forte, ma vogliamo vincere. L'assenza di Smalling? Peserà, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirlo".

20:15

Il tabù del bis

La Roma ha vinto nell’ultima trasferta a Bergamo di Serie A (4-1 il 18 dicembre 2021), ma non ottiene due successi di fila in casa dei bergamaschi nel massimo campionato addirittura dal 2001; i giallorossi sono andati a segno in tutte le ultime 12 partite in casa dell’Atalanta in Serie A.

20:05

Abraham ispirato dalla Dea

L’Atalanta è la formazione contro cui Tammy Abraham della Roma vanta la miglior media gol in Serie A: uno ogni 84 minuti giocati di media, frutto di tre reti segnate in tre presenze contro i bergamaschi (due delle quali a Bergamo nel dicembre 2021).

20:00

Vittorie e clean sheet

Tre vittorie di fila senza subire alcun gol per la Roma in campionato: i giallorossi non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla fine del torneo 2019/20 e non vincono quattro gare di fila nella competizione abbinando il clean sheet da ottobre 2013 (serie di sette con Rudi Garcia in panchina in quel caso).

19:50

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

19:45

C'è Solbakken per Dybala

Confermata la rinuncia iniziale a Dybala, il suo sostituto dovrebbere essere il norvegese Solbakken.

19:33

Arriva anche l'Atalanta

A stretto giro di posta, fanno il loro ingresso allo stadio anche i padroni di casa dell'Atalanta.