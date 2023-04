Diretta Totti a Dazn: segui le parole dopo Atalanta-Roma

Francesco Totti in diretta a Dazn torna a parlare di Roma: lo fa al fischio finale della partita di Bergamo contro l'Atalanta. Ecco le sue parole

Totti sul Napoli

"Non pensavo arrivassero fino alla fine, invece hanno ucciso tutti. Un plauso alla squadra, alla società e all'allenatore

Totti sul calcio italiano

"E' stato un anno diverso, tutti si lamentavano del calcio italiano in difficoltà, quest'anno è stata data la miglior risposta. Speriamo che arrivi almeno un trofeo"

Gasperini, battuta a Totti: "Meno male che non c'eri"

Gasperini quando ha saputo che era presente Totti in studio ha detto: "Meno male che non eri in campo.."

Totti e Mourinho, bellissimo scambio in diretta

"Buonasera mister, grazie alle parole di questo momento ho capito che possiamo arrivare più lontano possibile in zona Champions e in Europa League (Totti si riferisce a Mou che difende la squadra, ndr) . Noi tifosi siamo sempre dietro a incitarvi perché ve lo meritate". Mourinho: "Tu sei Capitano, dammi del tu. Qui c'è questa empatia, la gente capisce i principi di questa squadra. Per sabato potevi aiutarmi, ma magari poteva aiutarmi più Aldair di te..."

Arriva in diretta Mourinho, per ora nessuna interazione

In diretta a Dazn c'è José Mourinho, per ora sembra non voglia parlare con lo studio. Mou dice: "Francesco è uno dei nostri tifosi più rappresentativi"

Totti, parole di stima per Rui Patricio

"Nel calcio capita di sbagliare, purtroppo quando sbaglia il portiere non hai scusanti. Lui ha salvato tante partite, è un portiere eccezionale, di livello internazionale"

Totti sulle qualità dell'Atalanta

"Le qualità dell'Atalanta sono queste: intensità, pressing alto, cercano di farti sbagliare e quando ripartono poi è difficile riprenderli"

Totti: "Il cammino per l'Europa si complica un po'"

"In Europa la Roma viaggia in un certo modo, in Europa alterna buone cose e qualche altro risultato meno buono. Si complica un po' il cammino purtroppo, ma speriamo che arrivi in zona Champions dove tutti noi tifosi romanisti ci auguriamo"

Inizia il post partita di Dazn con Totti

Inizia il post partita di Dazn con Francesco Totti, prima le immagini della partita

Partita finita, la Roma perde a Bergamo

E' finita Atalanta-Roma, per i giallorossi un'amara sconfitta per 3-1, Totti è collegato da Roma

Totti a Dazn, Francesco impegnato a calcio a 8 con Noemi

Prima di intervenire a Supertele, Totti ha giocato una partita di calcio a 8. Sugli spalti la compagna Noemi Bocchi

Totti a Dazn, Ilary in diretta con l'Isola

Roma