Diretta Isola dei Famosi 2023: segui la seconda puntata LIVE

Dopo il successo del debutto, torna in prima serata su Canale 5 L'Isola dei Famosi 2023, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà una prova che si preannuncia epica e che vedrà protagonisti Marco Mazzoli e Paolo Noise. Nel corso della serata ci sarà la prima eliminazione di questa edizione: si scoprirà, infatti, chi tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination. La regia è affidata a Roberto Cenci.

23:08 I problemi dell'ex suor Cristina Scuccia L'ex Suor Cristina Scuccia confida a Ilary Blasi che, oltre la fame, la convivenza è molto difficile e in settimana si è più volte chiesta: “Chi me l’ha fatto fare? Ora che ci sono dentro vedo che ho sottovalutato diverse cose”. 22:48 Fiore Argento contro gli altri naufraghi C'è tensione tra le donne de L'Isola dei Famosi 2023. Fiore Argento, accusata di essere una ladra e di pensare solo al cibo, afferma: “Questo accusarmi mi ha fatto saltare i nervi”. “Non è brutto pensare al cibo, il brutto è fare le scarpe all’altra”, replica Corinne, che l’accusa di averle rubato un pezzo di cocco. Vladimir punge la tribù: “Alessandro ce l’avrà con le donne, ma a vedere sta clip pure le donne ce l’hanno con le donne”. “Tra di noi siamo capaci di chiederci scusa, un uomo non l’ha fatto”, ribatte Nathaly. “Ma non ci penso proprio”, provoca Cecchi Paone. E la Caldonazzo: “Ma chi te vole?! Lo scienziato è pazzo, non cafone”. 22:37 Marco Predolin eliminato a L'Isola dei Famosi 2023 Marco Predolin è il primo eliminato de L'Isola dei Famosi 2023. Il conduttore, già ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha perso al televoto contro la modella Helena Prestes (che ha ottenuto il 63% delle preferenze). 22:23 La prova ricompensa a L'Isola dei Famosi 2023 Le tre tribù si sfidano per avere fuoco, cibo e oggetti. Devono superare un percorso a ostacoli reggendo un braciere e accenderlo sull'altare. Sono gli Hombres a vincere e possono scegliere tre oggetti dal bazar (fuoco, cibo e pentola), poi le Chicas (fuoco e maschera) e ultimi gli Accoppiados (pasta e pomodori). 22:20 Scoppia il fuoco-gate a L'Isola dei Famosi 2023 Torna un grande classico a L'Isola dei Famosi: il fuoco-gate. A detta di Andrea Lo Cicero Christopher Leoni “ha giocato scorretto, io l’ho visto. Sulla correttezza non transigo”. Rivela poi che il fuoco è stato acceso “rubando” un tizzone. Spento dalla produzione, è stato poi riacceso – chiarisce Leoni – con la sabbia calda, ma la spiegazione non convince. Pure nella tribù delle donne c’è il sospetto di aver acceso il fuoco in maniera scorretta. “Ho soffiato forte”, dice una poco convinta Nathaly Caldonazzo. Per punizione viene spento il fuoco ad entrambe le tribù e a Christopher va un voto in più nelle nomination.

22:10 Lite tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone all'Isola dei Famosi I leader Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno preso molto sul serio il loro ruolo. In particolare il giornalista se l'è presa con Nathaly Caldonazzo, definendola una "pescivendola". Tutto è partito da un boa rosa che ha terrorizzato Corinne Clery, che ha la fobia dei serpenti. "Ha un problema con le donne. Da quando l'ho incontrato ha urlato in maniera esagerata con quattro donne", afferma con convinzione la showgirl, che si dice orgogliosa di essere chiamata pescivendola. 21:50 Parte la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, il gossip su Ilary e Papi Pochi minuti prima delle 22 inizia la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi entra in studio con look total black, composto da top in macramé e pantalone con spacchi laterali sull'inguine (che mettono in mostra i tatuaggi realizzati nel corso degli anni per l'ex marito Totti). Vladimir Luxuria provoca la conduttrice parlando in tedesco per via della sua relazione con l'imprenditore Bastian Muller, ma la Blasi ribadisce di non conoscere neppure una parola di quella lingua. Intanto TvBlog lancia un nuovo gossip su Ilary: pare che la scorsa settimana abbia avuto qualche problema di troppo con il nuovo opinionista Enrico Papi. "Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario", si legge sul portale di tv.

