Retroscena Mourinho: perché ha ironizzato in tv sull'arbitro Pairetto

Nel post partita di Roma-Salernitana, a Dazn, José Mourinho dice: "Pairetto ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro". Ma come mai Mou ha citato un altro direttore di gara e non quello che ha arbitrato Roma-Salernitana durante la sua analisi della partita? Mourinho era ironico e si riferiva al contestato rigore concesso ieri da Pairetto alla Lazio contro l'Udinese.