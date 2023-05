Roma aritmeticamente sicura di un posto in Europa nel 2023-24: ecco perché

Il successo dell'Inter in Coppa Italia, spalanca alla Roma le porte dell'Europa in vista della prossima stagione. La Fiorentina, sconfitta nella finale dall'Inter, non potrà qualificarsi in Europa League tramite la coppa nazionale e non potrà raggiungere il settimo posto in campionato. In caso di vittoria nella finale di Conference League contro il West Ham, i viola si aggiungerebbero alle italiane qualificate in Europa League via campionato.