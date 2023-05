Roma, Dybala assente all'allenamento. Mourinho si raccomanda: "Niente cag..."

ROMA - A una settimana dalla finale di Europa League in programma a Budapest, la Roma deve fare i conti con alcuni infortuni. Quello che preoccupa maggiormente è quello di Paulo Dybala; l’argentino convive ormai da un mesa con un problema alla caviglia, generato da un intervento di Palomino durante la sfida contro l’Atalanta. Il fantasista della Roma non si è allenato neanche oggi, ma lo staff medico farà di tutto per poterlo recuperare in vista del confronto con il Siviglia.