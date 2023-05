Tutti pazzi per la Roma in finale: all'Olimpico già sicuri in 40mila

Finale Europa League all'Olimpico, i dettagli

Il biglietto costa 14 euro per gli abbonati e 20 euro per i non abbonati. La Roma si è raccomandata: «Al termine della partita, qualunque sia l'esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l'incolumità di tutti e l'integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo». La sensazione è che, come lo scorso anno, l'atmosfera all'Olimpico sarà la stessa di un anno fa e a farla da padrone sarà la scaramanzia: in molti hanno cercato di prendere persino gli stessi posti.