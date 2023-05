Roma-Siviglia, maxischermi all'Olimpico: tutte le info sui biglietti

ROMA - "Con la voce all'Olimpico e con il cuore a Budapest". Così la Roma ha ufficializzato la serata del 31 maggio Olimpico , giorno in cui la squadra di José Mourinho sfiderà il Siviglia a Budapest nella finale di Europa League e lo stadio capitolino aprirà le porte ai tifosi che non sono riusciti a trovare un biglietto per la Puskas Arena e potranno così seguire la partita tutti insieme dai maxischermi .

Info sui biglietti: la nota della Roma

"Il biglietto di ingresso - fa sapere ancora la Roma in una nota - costerà 14 euro per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20 euro per i non abbonati. Disabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto al costo di 5 euro per la coppia (invalido e il suo accompagnatore)". Al termine della partita, "qualunque sia l'esito - prosegue il comunicato giallorosso -, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l'incolumità di tutti e l'integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo". Appuntamento per il 31 maggio dunque, "perché la Roma è dove sono i romanisti".