Roma-Siviglia, sì ai maxischermi all'Olimpico: tutte le info e i dettagli

ROMA - Tutti insieme, anche lontano da Budapest. I tifosi della Roma che non sono riusciti a trovare il biglietto per la finale di Europa League contro il Siviglia potranno comunque vivere l’emozionante serata insieme agli altri sostenitori. Come già accaduto per la finale di Conference League vinta contro il Feyenoord a Tirana, anche in questa occasione verrà aperto l’impianto del Foro Italico.