Dybala e Spinazzola migliorano: le condizioni in vista del Siviglia

ROMA - Sospiro di sollievo per José Mourinho a soli tre giorni dalla finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Dopo l'allenamento odierno a Trigoria, il tecnico portoghese potrà infatti contare sull'apporto di Paulo Dybala: le condizioni fisiche dell'argentino sono in miglioramento e alla 'Puskas Arena' di Budapest dovrebbe partire dalla panchina per poi fare il suo ingresso a gara in corso.