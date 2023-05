Budapest, nel covo di Rocco Siffredi tutti tifano per... Mourinho

Nel locale di fiducia di Rocco Siffredi, che a Budapest vive gran parte dell'anno (ma sembra che in questo momento sia in Trentino), tutti tifano per José Mourinho. Il "Caffé Gian Mario" si trova nella parte nuova di Budapest, la più moderna, e qui il re del porno viene spesso a fare colazione o aperitivo. I proprietari sono Mario e Giovanni , italiani che vivono a Budapest da quindici anni, e sono tutti e due tifosi interisti. Domani, ovviamente, tiferanno per Mourinho e la Roma: "In genere tifiamo per le squadre italiane, Juventus a parte chiaramente. Contro il Siviglia sosterremo Mou e i suoi giocatori".

Finale a Budapest, stadio non sold out ma caccia al biglietto

Il paradosso è che qui da Gian Mario, come in altri posti di Budapest, in tanti cercano i biglietti. Qualcuno li ha, li rivende a prezzi folli, e per questo molti tifosi locali non saranno allo stadio. Mario, uno dei propritari, ha avuto decine di richieste, qualcosa aveva per aiutare gli amici, ma più di tanto non ha potuto fare. I prezzi sono schizzati nelle ultime ore a 4 o 500 euro. Magari, però, scenderanno domani a ridosso della finale.