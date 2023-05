Gli hotel di Roma e Siviglia: quali sono, dove sono e come accoglieranno le squadre FOTO

Hotel della Roma a Budapest, i dettagli

La Roma ha un'ala riservata dell'hotel Hilton. Per decisione di Mourinho nell'albergo ci sono solo squadra, staff tecnico e sicurezza, esattamente come un anno fa a Tirana. Su questo, il tecnico, non deroga. Dai piani alti dell'albergo si vede tutta Budapest e si vede anche la Puskas Arena. Non sarà facile, per i giocatori che si affacceranno alla finestra, non pensare alla partita di domani. Presente anche molta sicurezza: sei poliziotti ungheresi e quattro italiani.