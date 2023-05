Damiano dei Maneskin e la scelta estrema per la finale della Roma

ROMA - Alla Puskas Arena, dove la Roma si giocherà una delle partite più importanti della sua storia e dove potrebbe conquistare il secondo trofeo internazionale in due anni, ci sarà anche Damiano dei Maneskin , tifoso giallorosso. Non mancherà, e per l'occasione ha scelto un cambio look ad hoc.

Il cambio look di Damiano per la Roma

Sul suo account social Damiano non ha mai avuto problemi a mostrarsi trasgressivo ed esagerato, l'ha fatto anche con gli ultimi post social in cui si è fatto fotografare nudo con uno spinello e con i capelli biondi tinti. Poi ha cambiato ancora e ha scelto il rosso in testa. L'ultimo guizzo è un mix: per la finale della Roma contro il Siviglia esibirà metà capelli gialli e metà rossi. "Sto per fare una cosa stupida? Sì", ha annunciato nelle sue storie, aggiungendo poi: "Giallorossa e unica, questa maglia è magica per me".