La Roma verso la finale: il programma della squadra ora per ora

Non cambiare nulla. Almeno sulla carta, poi se ci sarà qualche novità sarà improvvisata perché la tensione, magari, sarà troppo forte. In ogni caso, la Roma ha lo stesso programma di tutte le trasferte. Eccolo: colazione, risveglio muscolare, alle 13 il pranzo, poi il riposo. Intorno alle 16 è prevista la merenda, poi la riunione e intorno alle 19 la partenza per lo stadio.