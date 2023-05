Diretta Siviglia-Roma, il prepartita: segui la giornata live

11:10

Pellegrini: "La coppa per Mourinho e per noi"

Lorenzo Pellegrini vuole godersi questa finale. È stato un cammino lungo, complicato, stancante, fatto di sacrifici e di infortuni, di grande forza di volontà e determinazione. Il capitano della Roma vuole giocarsi la finale per vincerla, ma anche per godersi una partita che tutta la squadra si è meritata. Non c’è stato bisogno di stimoli, come aveva detto anche Mou queste partite si preparano da sole, c’è stato bisogno solo di mantenere la calma e analizzare la squadra che stasera i giallorossi affronteranno. Pellegrini si vuole vivere la finale, se l’è meritata dopo i tanti sacrifici di questi anni. Il primo? Aver perso l’Europeo per giocare il derby: una lesione che gli è costata una coppa, per giocare con la sua Roma. Un anno fa si è consolato con la Conference vinta a Tirana, adesso Lorenzo, l’unico capitano della Roma ad arrivare a due finali europee, si vuole prendere anche quella di Budapest: "Arriviamo a questa finale consapevoli perché quando arrivi a giocare una partita così hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Sappiamo quanto abbiamo voluto essere qui oggi, quindi utilizzerei la parola consapevoli. Siamo tesi, è normale perché è una finale. Arrivare qui ha portato a tanti sacrifici ed è giusto avere quell'emozione che ti porta a fare le cose meglio. Sono contento perché sento mia questa squadra. Questo trofeo un punto di passaggio? Penso che c’è sempre qualcosa di più grande, ma alla fine la cosa più grande che ti può rimanere è quella di non accontentarti mai. Come abbiamo dimostrato l’anno scorso, abbiamo dato il 100% alla Conference e vincerla è stata una grande emozione. Quest’anno abbiamo dato il 100% all’Europa League e vogliamo vincerla. Siamo abituati così anche grazie al mister che è una persona attenta sia sul lato calcistico che in quello umano. Ti spinge sempre a dare il 100%. Siamo abituati a scendere in campo e a dare tutto. Oggi è l’Europa League e abbiamo dato tutto per essere qui, lo abbiamo fatto anche in altre competizioni ma non è bastato. Ci fa ridere chi parla di pullman. Saper affrontare una gara a livello tattico non significa per forza attaccare come dei pazzi e permettere alla squadra avversaria di farci fare gol. Per me affrontare la partita in una maniera tattica giusta è cercare di limitare la squadra avversaria. Abbiamo analizzato tutte le squadre e cercato di capire il modo per arginare i loro punti di forza. Ci siamo riusciti visto che siamo in finale mentre chi parla tanto non c’è".

10:53

Dirige Taylor, l'inglese che chiese scusa a Mourinho

Eppure lo aveva detto, lo sapevano in molti: tutti, ma non gli inglesi, please. Perché la storia di Mourinho e gli arbitri, a qualsiasi latitudine, potrebbe riempire una di quelle enciclopedie da Nome della Rosa. Come il foglio A4 con l’elenco, punto per punto, degli errori dell’arbitro Carlos Gomez che aveva diretto il Real dello Special One con il Siviglia. Già, un foglio, perché Valdano, appena prima, aveva detto che il Real non avrebbe parlato degli arbitri. Appunto. Come il "Vai all’area" di Serra o il "Porqué Chiffi, il peggior arbitro" tanto per arrivare alle cose nostre. Tutti, ma non gli inglesi, con i quali ha una (lunga) serie di precedenti e multe da far rabbrividire. Ed invece la Uefa che fa? Eccolo, l’arbitro della finale di Budapest. Quell’Anthony Taylor che a José chiese scusa dopo una partita fra il suo Chelsea e il Southampton, riconobbe che quel rigore negato era stato un errore e al termine del match si avvicinò allo Special per chiedere scusa. Non finì, però, bene qualche anno dopo, sulla panchina del Manchester, c’è il Classico d’Inghilterra con lo United, ancora Taylor (che è di Wythenshawe, sobborgo di Manchester, è lui il riferimento di Rocchi per motivi di designazioni), stavolta etichettato come "un ottimo arbitro, ma sarà difficile per lui fare una buona partita, avrà molta pressione addosso". La FA non la prese bene, 50mila sterline di multa. A condire il tutto, il quatro è Michael Oliver, il "Bidone della spazzatura al posto del cuore" di buffoniana memoria e che ha diretto la Roma nell’1-0 sul Bayer a maggio. Già, proprio l’arbitro che nel 2021 José etichettò come "quello che mi ha fischiato più rigori contro, il numero è sorprendente". A vedere le statistiche, sono 7 in 21 partite. Torniamo a Taylor: 4 precedenti, una vittoria (quest’anno contro il Feyenoord), un pari e due ko.

10:41

Siviglia, Mendilibar: "La storia non mente. Giochiamo sereni"

"La storia non mente, negli ultimi vent’anni il Siviglia è stata la migliore squadra in questa competizione. I trofei stanno in bacheca: la gente non si accontenta delle buone prestazioni, ma vuole l'Europa League. Abbiamo fatto bene nel percorso del torneo, domani giocheremo contro una squadra diversa. Sono convinto di poter fare una buona prova". Ecco, Mendilibar ha le idee chiare sulla formazione e sull’approccio della sua squadra alla partita. Una Roma da affrontare giocando sempre il solito calcio e non adattandosi alla tattica di Mou: "Non si fanno problemi a difendersi, mentre noi vogliamo attaccare. Sanno giocare in entrambe le metà campo. La Roma è ostica. Non è una squadra nervosa con il passare dei minuti. Noi dovremo essere tranquilli e giocare come sempre. Senza perdere il possesso palla potremmo avere delle chances per vincere la partita". La brutta notizia arriva all’ultima ora: Badè si è fatto male nella rifinitura, al suo posto provato Marcao.

10:29

Totti e Noemi in partenza per Budapest

Ci saranno anche Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi alla Puskas Arena di Budapest. L'ex bandiera della Roma non poteva mancare ad un evento così importante per la squadra giallorossa.