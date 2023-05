Ultras polacchi infiltrati a Budapest: scontri prima di Siviglia-Roma

Scontri a Budapest: cos'è successo

È successo a causa dell'infiltrazione tra i tanti tifosi spagnoli e romanisti presenti in città di un piccolo gruppo di ultras polacchi dello Slask Wroclaw, che hanno scatenato il caos in una fan zone riservata ai sostenitori andalusi, i quali hanno reagito lanciando bicchieri e altri oggetti contro gli aggressori. Colpiti con dei pugni anche alcuni tifosi romanisti che si sono trovati in mezzo ai tafferugli e dopo l'intervento della polizia locale è scattato l'arresto per sette polacchi. Da giorni circolava la voce dell'arrivo nella capitale magiara di ultras dello Slask, da anni protagonisti di scontri con la tifoseria andalusa. Tre persone sono rimaste ferite durante la rissa, con un un cittadino spagnolo e uno svedese portati in ospedale.