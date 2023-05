Monchi punge Mourinho: “Dybala, Smalling e Belotti non sono bambini”

Stoccata e contro-stoccata, Siviglia-Roma è già cominciata. Mourinho in conferenza stampa , alla vigilia della finale di Europa League, ha giocato alla Mourinho, con le schermaglie verbali prima di quelle tattiche: "Il Siviglia ha due squadre, esperienza e qualità in 25-26 giocatori e un bambino, Blanco". E ancora: "È curioso perché si parla di esperienza di allenatori, ma il Siviglia ha giocatori più abituati. Noi abbiamo giocatori come Zalewski o Bove che giocavano prima in Primavera, io e Mendilibar abbiamo gli stessi capelli bianchi, loro sono un po' più esperti di finali".

Monchi risponde a Mourinho

Forse più che una stoccata è una parata, giocando d'astuzia e con la prudenza, dicendo che gli spagnoli sono i favoriti per questa coppa. Monchi però, ex ds della Roma e oggi direttore sporitvo al Siviglia, non ci sta e replica tramite il sito ufficiale del club: "Mourinho è una vecchia volpe e prova a togliere pressione e metterla su di noi. Non so se Smalling, Belotti e Dybala siano dei bambini, penso che essere favoriti non sia una cosa molto buona". Parole al vento di Budapest, il campo ci dirà.

