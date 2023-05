Diretta Mourinho: segui la conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Roma

18:41

Ecco il walk around della Roma

18:38

La Roma con i Friedkin

Pellegrini: "La Roma è composta da un gruppo di persone che ci tiene. Sacrificarsi è fare una corsa in più non è mettere il pullman, è volere tanto essere qui oggi"

18:36

Il pullman davanti alla porta? Risponde Pellegrini

"Ci viene da ridere quando lo sentiamo. Non serve sempre attaccare come dei pazzi,abbiamo sempre cercato di arginare i punti di forza degli avversari. Noi siamo in finale e chi parla tanto non c'è"

18:35

Come sta Dybala?

Dice Mancini: "Rifinitura a Trigoria perché ci troviamo bene a casa. Paulo cammina, sta bene, speriamo che ci possa dare una mano"

18:34

Perché la Spagna vince sempre le finali?

Risponde Pellegrini: "Sono squadre forti, hanno un certo livello di intensità. Saràò difficile per noi e spero anche per loro. Siamo orgogliosi di essere qui per giocare una finale fantastica"

18:32

Cosa significa la coppa per la Roma?

Pellegrini: "Dopo c'è sempre qualcosa di più grande, non bsiogna accontentarsi mai. Lo scorso anno abbiamo dato il 100%, quest'anno anche e il nostro desiderio è vincere. Siamo abituati anche grazie a Mourinho, una persona molto attenta, a dare il 100% per lasciare tutto. Oggi è così, oggi è solo Europa League. Siamo grati di questo percorso, abbiamo avuto tante partite da dentro o fuori, oltre a scendere 11 giocatori in campo sono scesi anche 11 uomini. Percorso difficile ma bello"

18:30

La partita dal punto di vista tattico

Mancini: "Devo dirvi la tattica? (Ride, ndr). Ci vuole testa, cuore, grinta, tattica, tutto. E' una partita diversa da tutte le altre. Siamo consapevoli che ce la meritiamo alla grande"

18:29

Il futuro di Mourinho? Pellegrini risponde

"Sarà lui a dover dire cosa ci ha detto. Questo colloquio ci ha lasciato carichi per la partita di domani"

18:28

Ecco Pellegrini e Mancini

E' il momento del capitano e del vice capitano. Inizia Pellegrini: "Arriviamo consapevoli, vuol dire che hai fatto un percorso che ti ha lasciato qualcosa. Sappiamo quanto abbiamo voluto essere qui oggi e domani. Siamo consapevoli, concentrati e determinati. Un po' tesi, ma è normale. Ma anche emozionati"

18:18

Mourinho e il siparietto su Dybala

Termina la conferenza stampa: appena 8 domande. Prima di lasciare la sala stampa Mourinho risponde su Dybala, sorridendo: "Venti o trenta minutini". Realtà o preattica?

18:14

La stoccata di Mourinho al Tottenham

"A Roma non mi hanno cacciato prima della finale di Tirana, al Tottenham mi hanno cacciato prima della finale di Wembley"

18:12

Mourinho e l'esperienza dell'allenatore

"E' curioso perché si parla di esperienza di allenatori, ma il Siviglia ha giocatori più abituati. Noi abbiamo giocatori come Zalewski o Bove che giocavano prima in Primavera, Io e Mendilibar abbiamo gli stessi capelli bianchi, loro sono un po' più esperti di finali, ma i miei arrivano qui pronti, abbiamo fatto 29-30 partite europei in due anni"

18:10

Mourinho: "La storia la fanno i ragazzi"

"Oggi ho detto al mio staff: abbiamo fatto tutto, ora i giocatori per la storia. Il Siviglia ha due squadre, esperienza e qualità in 25-26 giocatori e un bambino, Blanco. La mia squadra domani sarà lì, saremo lì".

18:07

Mourinho sul futuro: "I giocatori lo sanno"

"L'allenatore del Siviglia non ha contratto e ha una situazione più complicata della mia. Ho parlato con i miei capitani, loro mi hanno chiesto se resterò ma a loro ho detto la verità. Non ve lo diranno, ma sanno perfettamente quello che penso. Con l'Inter avevo fatto tutto con il Real, qui non ho contatti con altri club. Ora penso solo a noi noi noi"

18:05

Mourinho: "Per noi essere qui è un evento straordinario"

"Abbiamo giocato tanto, avuto infortuni, viaggi e ci siamo allenati poco. Lavorando e lavorando meno sarà la pressione. Io dico che la storia non gioca, l'allenatore del Siviglia dice che è favorito perché è abituato, io non la penso così. Per i nostri tifosi essere qui è storico, per loro no, ma quando la partita inizia saremo lì"

18:04

"Meritiamo di essere qui"

José Mourinho: "Meritiamo di essere qui, abbiamo lavorato per arrivare a giocarci questo titolo"

18:03

Via alla conferenza di Mourinho

17:45

La Roma è atterrata a Budapest

La Roma è atterrata a Budapest, tra poco Mourinho, Pellegrini e Mancini in conferenza

17:25

Mourinho: "Finale? Nessuno avrebbe scommesso sulla Roma"

17:10

Siviglia-Roma, parla Mourinho

Puskas Arena, Budapest