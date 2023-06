Mourinho, impossibile non tifare per lui

La Roma sopravviverà anche all’addio di Mourinho , ma si divertirà molto meno, ed è da qui che parto. Non escludo che un giorno - tra una settimana, un anno, due - possa arrivare a Trigoria un allenatore che, con i giocatori giusti e un mercato all’altezza, mostri un calcio godibile. Visti i precedenti storici, però, mi risulta più facile immaginare che senza lo Special le finali europee torneranno a essere un miraggio. Non ho bisogno di chiedere ai tifosi se preferiscono giocar bene e uscire ai quarti, oppure soffrire e arrivare continuamente all’ultimo atto, perché conosco già la risposta: l’hanno data trentatré volte all’Olimpico e poi a Tirana e alla Puskas Arena. Prima di Mou la Roma aveva partecipato a 74 tornei internazionali conquistando tre finali e un solo titolo nel ’61, la coppa delle Fiere, peraltro non riconosciuta dall’Uefa (era a invito). Con Mou, due finali su due e un trofeo vero, la prima Conference della storia . L’Europa League 2023 è esposta nel salotto di casa Taylor . Nella notte delle lacrime di Dybala , della commozione e della rabbia di Mou, delle parole di conforto di Matic ai compagni, si sono moltiplicati i perché e i por qué? Già una volta ne avevo messi in fila alcuni, ieri sono triplicati - l’ordine è casuale, da esplosione di curiosità e malumori -: forniscono il quadro della situazione. Perché, dopo la partita, Dan Friedkin se n’è andato senza salutare Mourinho e la squadra? In America usa così? Perché Roberto Rosetti ha designato per le partite della Roma prima Oliver e poi Taylor, che con Mourinho avevano avuto forti contrasti in Premier? E non mi si venga a dire che è stato per via del City in finale di Champions, presenza che ha tolto all’inglese la possibilità di dirigerla.

Perché in tutti questi mesi sempre Friedkin, da tempo assai vicino a Ceferin e Nasser, non ha mai aperto bocca per tentare di salvaguardare il rapporto della società con la classe arbitrale che non è acqua? Gli è stata chiesta la testa dello scomodo José? Perché Tiago Pinto sorride al nulla? Un direttore non deve occuparsi anche di queste cose? Perché anche in federcalcio Mourinho non è ben visto? È vero che viene considerato destabilizzante? Perché c’è ancora chi non ha capito che se non avesse mollato il campionato a tre turni dalla fine non avrebbe mai raggiunto Budapest con una squadra i cui elementi migliori accusano problemi di stanchezza e usura? Avete visto in che condizioni erano dopo un tempo Spinazzola, Dybala, Matic, Abraham e Pellegrini? Non è casuale che il piano per la finale, studiato da Mourinho insieme a Dybala, prevedesse la lunga assenza di Paulo in campionato per poterlo avere 60 minuti alla Puskas Arena. Perché da oltre un anno la Roma non ha più un progetto tecnico chiaro? Perché non è mai stata dietro Mourinho che ha giustamente dichiarato di meritare di più? Quando si volta non trova mai nessuno. Non sono un simpatizzante di Marotta (lo sono stato) ma, sul piano della comunicazione esterna e della gestione politica, rispetto ai dirigenti della Roma è Kissinger. A fine gara Mou ha tentato di rassicurare e consolare la squadra dicendo che sarebbe rimasto per loro. Non ha mai tradito la fiducia dei suoi, gode di una credibilità straordinaria, ma il mantenimento della promessa non può che essere vincolato a un segnale dalla società. Tra oggi e lunedì potrebbe decidersi il futuro di JM alla Roma: se non dovessero intervenire novità positive Mendes potrebbe chiedere la rescissione del contratto, anche in assenza di proposte da fuori. Ad ogni modo specifico che è inesatto parlare di rapporti incrinati tra Friedkin e Mou: per volontà del texano, non c’è nemmeno stata occasione di valutarne la qualità.