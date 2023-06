Dybala, il pianto a dirotto commuove tutta l’Argentina. E conferma il suo legame con la Roma

Il pianto a dirotto di Dybala ha commosso tutti. Non solo i tifosi della Roma, ma anche quelli in Argentina che hanno visto uno dei protagonisti del Mondiale vinto piangere per una finale stavolta persa. "This si football", gli ha detto Matic cercando di consolarlo. Ma Dybala era inconsolabile ed è uscito dalla Puskas Arena con gli occhi rossi e gonfi per il pianto.

Un giocatore che cinque mesi fa ha vinto il Mondiale, la Coppa del Mondo, ieri ha pianto per la Europa League con la Roma. Lacrime che certificano il legame che si è creato tra Paulo e la Roma, tra Paulo e i tifosi della Roma. Lacrime che hanno sciolto tutti i romanisti che adesso sperano di poter vedere Dybala con la maglia giallorossa anche la prossima stagione.