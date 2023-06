Siviglia-Roma, aperta indagine su Mourinho per "insulti all'arbitro"

Mourinho, le parole dette contro Taylor

Mourinho non ha nascosto la sua rabbia nei confronti di Taylor dopo la finale persa: "L'arbitro sembrava spagnolo. Basta guardare Lamela che ha calciato il rigore e che doveva essere espulso. Basta vedere che la squadra che ha giocato meglio nel primo tempo ha ricevuto tre gialli e loro nulla. Pellegrini cade ed è giallo, Ocampos simula un rigore, il Var dice che non è rigore e l'arbitro non dà giallo. Per me un arbitro di questo livello è incredibile. Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che faccia solo la Champions, che faccia cagate in Champions e non in Europa League, siamo più umili". Non solo, lo Special One ha affrontato il direttore di gara anche nel parcheggio, urlandogli: "Sei una disgrazia ca... Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore. Tu non sei stato proprio capace".