Roma, il figlio di Rui Patricio contro Taylor: "Deve comprarsi degli occhi nuovi"

ROMA - "Un turbinio di emozioni. Il calcio non è solo muovere la palla in avanti, ma ha un intero lavoro alle spalle, con una richiesta gigantesca, una consegna totale, applaudita e giudicata da milioni di persone". Così Veronica Ribeiro , moglie del portiere della Roma Rui Patricio , ha raccontato sui propri profili social l'intensa ma crudele esperienza a Budapest durante la finale di Europa League persa dalla formazione giallorossa contro il Siviglia . "Rui hai dato e dai il meglio di te in ogni momento - scrive la Ribeiro - dentro e fuori dal campo e questo è ciò che ci riempie di orgoglio alla fine. Ti vogliamo tanto bene amore mio".

"Ti servono occhi nuovi: i tuoi sono danneggiati"

La moglie del numero uno giallorosso ha poi svelato un particolare retroscena che riguarda il figlio Pedro. Il ragazzo ha commentato così l'operato dell'arbitro Taylor nel corso della finale: "Come ha detto tuo figlio pochi secondi prima che scattassi questa foto, alla fine della partita "Il signor arbitro deve comprare degli occhi nuovi perché quelli che ha sono danneggiati, deve andare in quel negozio dove vendono gli occhiali, perché dovrebbero vendere anche gli occhi per lui, non può lavorare senza vedere bene".