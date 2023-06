Aggressione a Taylor, arrestato un tifoso della Roma: i dettagli

Tifoso della Roma arrestato: i dettagli

Attraverso un comunicato congiunto tra la polizia di Budapest e la società che gestisce l'aeroporto è stato reso noto l'arresto di un tifoso della Roma per l'aggressione nei confronti dell'arbitro Taylor. L'uomo ha 42 anni, ma non sono state fornite altre sue generalità. Di seguito la nota: "Anthony Taylor, l'arbitro della finale di Europa League è stato coinvolto, ieri sera, in incidenti al Ferenc Liszt International Airport. Tifosi della Roma, la squadra che aveva perso, lo hanno riconosciuto nella zona della ristorazione, dove stava aspettando prima dell'imbarco. Grazie alla fattiva cooperazione degli operatori aeroportuali con la polizia, la cui presenza nello scalo era stata incrementata, le autorità sono intervenute tempestivamente scortando l'arbitro nella lounge, da dove poi si è imbarcato in sicurezza. Un cittadino italiano coinvolto negli incidenti è stato arrestato dalla polizia. Non ci sono stati ulteriori problemi. L'Aeroporto di Budapest e la polizia desiderano mettere in chiaro - conclude la nota - che verrà applicato il concetto della tolleranza zero nei confronti di ogni tipo di violenza contro i passeggeri nello scalo".