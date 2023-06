Roma, la frase di Bove sul futuro di Mourinho

ROMA - Se i numerosi infortuni hanno condizionato in negativo la stagione della Roma, arrivata comunque a giocarsi la finale di Europa League e di staccare con il sesto posto in Serie A il pass per la seconda competizione continentale anche nella prossima stagione, hanno portato almeno in dote la 'scoperta' di un giovane come Edoardo Bove.

Bove tra Roma e Italia Under 21 Talento 21enne di scuola giallorossa, è uno dei 'bambini' promossi da José Mourinho nel momento in cui la squadra era decimata dalle assenze e lui ha risposto presente. Centrocampista difensivo ma utile anche in fase offensiva, uno 'alla De Rossi' insomma, è stato titolare negli ultimi mesi della stagione giallorossa e autore del gol che ha portato la Roma alla finale di Budapest poi persa ai rigori contro il Siviglia. "Per me è stata una stagione emozionante con un percorso che deve continuare così - ha detto Bove nel corso della cerimonia dei Premi Ussi Roma -. So cosa devo fare per crescere, mi concentrerò sull'Under 21 (attesa dagli Europei al via il 21 giugno, ndr) e proverò a dare il massimo".

Bove sul futuro di Mourinho Poi, parlando dello 'Special One', Bove ha aggiunto: "Il mister mi ha dato grande fiducia e credo di essermela meritata per il lavoro svolto durante gli allenamenti. Mi sono ritagliato il mio spazio e spero che il meglio debba ancora venire, sono focalizzato su quello che verrà. Non mi sento nessuno per poter parlare del futuro del mister, lo lascio dire a lui, non posso commentare e rilasciare dichiarazioni a riguardo".

