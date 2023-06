Dybala e Matic, una foto speciale dopo Roma-Spezia: "Amici"

ROMA - Il modo in cui Nemanja Matic ha consolato Paulo Dybala, in lacrime al termine dell'amara sconfitta contro il Siviglia nella finale di Europa League a Budapest, ha commosso i tifosi della Roma che in questa stagione si sono innamorati del centrocampista serbo e del fantasista argentino, sbarcati entrambi in giallorosso la scorsa estate.