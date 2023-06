Roma, Abraham ha deciso: volerà a Londra per operarsi

Tammy Abraham ha deciso: si opererà a Londra. Dopo ore di consulti, visite e consigli, l’attaccante inglese ha scelto casa sua per iniziare il lungo percorso che, entro la primavera del prossimo anno, lo porterà di nuovo in campo. La rottura del crociato è stata una batosta incredibile per lui che immaginava un’estate diviso tra i primi bagni al mare di suo figlio Amari e il calciomercato, con il sogno, mai troppo nascosto, di tornare in Premier. Invece trascorrerà i prossimi mesi tra la palestra e il lettino della fisioterapia, sostenuto dall’affetto dei tifosi e della famiglia. La Roma lo ha lasciato libero nella sua scelta di operarsi in Inghilterra, anche se accanto a lui ci sarà prima un medico e poi un fisioterapista del club. Inevitabile, visto che Abraham non è solo l’attaccante titolare delle ultime due stagioni, ma anche un patrimonio del club . E come tale va tutelato. In questo senso la Roma dei Friedkin rappresenta una rivoluzione rispetto al passato, più o meno recente, a Trigoria: la proprietà fa visitare, vuole vederci ovviamente chiaro, ma poi lascia ai giocatori ampia facoltà di scelta. Perché un calciatore sicuro della sua scelta è un calciatore che poi, nel percorso di recupero, avrà più motivazioni e, soprattutto, meno timori. E’ successo così per Wijnaldum , ad esempio, che non si è operato lo scorso agosto; è successo così poche settimane fa per Kumbulla , che si è operato a Milano dallo stesso dottore di Sofia Goggia.

Abraham e la scelta di volare a Londra per operarsi

Ecco quindi la scelta di Tammy - salvo clamorosi ripensamenti - di volare a Londra nelle prossime ore per l’intervento e cominciare subito la riabilitazione. Ieri il giocatore era ancora al Fulvio Bernardini per studiare con lo staff medico e quello dei fisioterapisti il lavoro da svolgere in estate durante la prima fase del percorso riabilitativo. La buona notizia per la Roma è che Abraham non si è perso d’animo nonostante il brutto infortunio: chi lo ha visto è rimasto piacevolmente sorpreso della sua energia e la sua carica pochi giorni dopo l’infortunio contro lo Spezia. Sempre col sorriso, sempre pronto a superare l’ostacolo, e questo sicuramente sarà un fattore molto importante anche nel lungo percorso riabilitativo. Del resto, Tammy non ha mai perso l’ottimismo neanche nel corso della stagione: nonostante i pochi gol, le prestazioni altalenanti e in alcune partite anche il posto da titolare perso per le scelte di Mourinho, il ragazzo è sempre rimasto sorridente, sia in partita che in allenamento. Lo ha più volte sottolineato anche il tecnico, lodando il suo spirito e la voglia di lavorare al massimo nonostante una stagione non esaltante e con solamente nove gol stagionali. Un passo indietro rispetto ai ventisette della stagione terminata con la vittoria della Conference League. Tammy si opererà, lavorerà e poi si godrà un periodo di vacanza con la famiglia. La fidanzata Leah ha chiesto sui social il miglior modo di viaggiare con un bambino appena nato, Tammy raggiungerà il gruppetto per staccare un po’ la spina e approcciarsi nel migliore dei modi a questi mesi di duro lavoro che lo attendono fuori dal campo.