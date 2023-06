Tifosi dello Spezia incantati dall'inno 'Roma, Roma': le immagini virali

È calato il sipario sulla Serie A ma le emozioni dell'ultima giornata sono ancora nitide non solo tra i tifosi della Roma , che a fine gara hanno festeggiato l'approdo in Europa League, ma anche tra quelli dello Spezia che all'Olimpico sono rimasti estasiati dal tifo giallorosso.

La reazione dei tifosi dello Spezia

Contro la squadra di Semplici la compagine di Mourinho ha fatto registrare un altro sold out e al momento della discesa in campo delle squadre sulle note dell'inno 'Roma, Roma' anche il settore ospiti non ha potuto non emozionarsi. Più di 60.000 voci si sono unite in un abbraccio che ha caratterizzato tutta la stagione. Le immagini dello stupore dei tifosi spezzini in poco tempo hanno fatto il giro dei social.