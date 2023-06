Mourinho, pranzo a Londra con Pinto: sul tavolo le trattative della Roma

Chi sia l'autore della foto non si sa, ma da qualche minuto circola su Whatsapp un'immagine di Mourinho e Tiago Pinto insieme a Londra in un ristorante. Niente di clamoroso visto che sono, rispettivamente, gm e allenatore della Roma. Ma è chiaro che la presenza di Pinto nella capitale inglese , con tante operazioni di mercato sul tavolo, induce a pensare che questi possano essere giorni importanti per il mercato giallorosso.

Pinto e Mou a pranzo, tutte le trattative

Sicuramente avranno fatto il punto su Scamacca, l'attaccante che la Roma sta trattando con il West Ham. C'è poi la questione cessioni, con Ibanez primo indiziato per fare cassa e Zalewski che piace e non è incedibile. Non solo mercato, però: i due, come probabile, avranno parlato anche di programmi estivi e di tutti quei dettagli organizzativi da mettere a punto prima della nuova stagione.