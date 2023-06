Totti svela la sua top 11 della Roma, i tifosi si esaltano: "Da triplete"

Un undici da far girare la testa a tutti ma soprattutto ai tifosi della Roma quello stilato da Francesco Totti . In un video diventato virale sui social è infatti mostrato l'ex capitano alle prese con la creazione della sua Top 11 giallorossa scegliendo tra i giocatori del presente e quelli del passato.

Da Aldair a Salah: la Top 11 di Totti

Il risultato? In porta Rui Patricio; Cafù e Candela i terzini con Aldair e Samuel come difensori centrali. A centrocampo De Rossi insieme a Pellegrini e allo stesso Totti con Dybala come esterno alto. Davanti? Un attacco da brividi con Batistuta e Salah. Una volta visto il video i tifosi della Roma non hanno potuto non esaltarsi e hanno infatti commentato: "È da triplete".