Roma, Mourinho squalificato dall'Uefa: 4 giornate per le offese a Taylor

ROMA - Stangata per José Mourinho in seguito allo scontro con l'arbitro Anthony Taylor e alle parole di fuoco contro il direttore di gara inglese dopo la finale persa dalla Roma con il Siviglia in Europa League il 31 maggio scorso a Budapest. L'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha deciso di "sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara".

Roma, multa e una trasferta vietata

Nello specifico, l'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha multato la Roma di € 50.000 e ha vietato di vendere biglietti ai propri tifosi per la prossima partita in trasferta nelle competizioni europee "per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla". Il club giallorosso dovrà anche contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni "per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi, ovvero per i bidoni rotti, le scatole di carta, i bicchieri, i tappi dei cavi e i due sedili rotti". Un'ulteriore multa di 5.000 euro è arrivata inoltre per comportamento scorretto della squadra.

Sanzioni anche per il match con il Bayer Leverkusen

Altre sanzioni sono arrivate in merito alla semifinale d'andata Roma-Bayer Leverkusen, giocata l'11 maggio 2023 all'Olimpico e vinta dai giallorossi 1-0 con gol di Bove. Anche in questo caso la Roma è stata multata con 30.000 euro ed è stata disposta - per lancio di oggetti - "la chiusura parziale dello stadio, che sarà composto da almeno 6.000 posti (3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest)" durante la prossima partita europea che giocherà come società ospitante. Si aggiungono ulteriori multe di 32.500 euro per accensione fuochi d'artificio e di 18.000 euro per ostruzione di pubbliche vie di passaggio.