Roma, vacanze in palestra per Volpato: 'messaggio' social per Mourinho

ROMA - Dopo le prime apparizioni in Serie A e la fiducia di José Mourinho conquistata Cristian Volpato sa che la prossima può essere per lui la stagione della definitiva consacrazione e per questo vuole farsi trovare pronto.

Volpato, 'messaggio' a Mou dalla palestra

Corteggiato dal Sassuolo, che pensa a lui come una possibile contropartita in un eventuale affare Frattesi con la Roma, il 19enne italo-australiano aspetta di capire se resterà in giallorosso o dovrà lasciare Trigoria ma intanto lavora sodo anche durante le vacanze. A dimostrarlo un video in cui lo si vede allenarsi intensamente in palestra, come a voler mandare un messaggio a Mou per convincerlo a tenerlo con sé: "Do not disturb" le parole con cui Volpato accompagna il video, quasi ad allontanare le voci di mercato perché il suo obiettivo è conquistarsi uno spazio importante nella Roma del futuro.