Totti show nel calcio a 8: doppia punizione spettacolare

Totti: gol da applausi

L’ex capitano della Roma ha realizzato due gol spettacolari su punizione. Prima con un destro a giro, spedendo la palla sotto il sette con un tiro ad affetto, mentre la difesa avversaria era distratta, poi si è ripetuto con l'esterno, altra specialità della casa. L’ex numero 10 giallorosso dunque, ha contribuito al successo della sua squadra che ha stravinto la sfida di Europa Cup contro l'FC Leggionarji, club di Malta, allo stadio Alfredo Berra (ex Eucalipti, in zona Ostiense). Al termine della sfida Totti è stato premiato come miglior giocatore.