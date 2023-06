Zalewski, ballo sexy con la fidanzata. E parte la sfida a Dybala

Le vacanze dei giocatori della Roma sono in corso. Dybala, in particolare, è attualmente a Orlando ed ha da poco partecipato ad una speciale partita di beneficenza con molti campioni del mondo del calcio tra cui Aldair, Cafu e Vinicius. Nonostante la lontananza Zalewski ha voluto richiamare la sua attenzione pubblicando sui social un video lanciandogli una speciale sfida.

Roma, serata a Miami per Dybala

Roma, Zalewski e la sfida lanciata a Dybala

In un video social pubblicato da Zalewski, il giocatore della Roma è raffigurato insieme alla sua fidanzata Nicol Luzardi mentre sono intenti a svolgere un ballo sexy. Proprio l'esterno giallorosso ha voluto taggare l'amico Dybala, scrivendo: "Quando ti pare", dato che l'argentino aveva pubblicato le stesse immagini con la stessa canzone in sottofondo in compagnia della sua Oriana. La sfida è lanciata, c'è solo da attendere la replica dalla Joya.