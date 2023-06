Friedkin, ufficiale l'acquisto del Cannes: la nota sui loro anni a Roma

Ufficiale l'acquisizione del Cannes per i Friedkin . Il gruppo texano è diventato il maggior azionista del club francese, militante in quinta divisione. Per una famiglia che si occupa, tra le altre cose, di cinema il possedimento di una società nella città famosa per il festival cinematografico potrebbe avere un ritorno di immagine enorme. Dopo il successo con la Roma quindi, con un trofeo europeo messo in bacheca e una finale di Europa League ottenuta al secondo anno con Mourinho , Ryan punterà anche a traguardi "franchi".

Roma, la galassia Friedkin nel calcio si espande

Cannes, le parole di Ryan Friedkin

Ryan Friedkin si è così espresso sulla sua nuova avventura dichiarando: "È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così leggendaria", ha dichiarato Ryan Friedkin. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e vorrei ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l'opportunità di continuare l'eredità dei Draghi. Non vediamo l'ora di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per ulteriori promozioni e per rendere orgogliosi i tifosi e la città."

Roma, quattro ipotesi del ritiro estivo

Roma, le parole del sindaco di Cannes

Il sindaco di Cannes ha parlato dei Friedkin e della loro esperienza a Roma dichiarando:“Il progetto sportivo presentato dalla famiglia Friedkin è molto serio, coerente e ambizioso. Il gruppo Friedkin è molto solido finanziariamente ed esperto nel mondo del calcio con un successo esemplare alla Roma. È così anche in altri settori di attività a Cannes, come il cinema e l'industria alberghiera. Questa acquisizione è quindi pienamente coerente con l'impegno e le azioni del comune per rafforzare Cannes."