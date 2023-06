Roma, quattro ipotesi per il ritiro estivo

ROMA - È la settimana delle decisioni. Ma no, il mercato non c’entra niente. La Roma deve pianificare la sua estate di lavoro che è stata azzoppata dalla rottura dell’accordo per la tournée in Corea del Sud, che sarebbe durata dal 27 luglio al 2 agosto, con due amichevoli in calendario contro Wolverhampton e Incheon United che sarebbero state giocate dopo il test contro il Tottenham, in programma il 26 luglio a Singapore e non ancora cancellato. L’ufficio commerciale, legale e logistico del club si stanno impegnando per trovare una soluzione rapida e conveniente, sapendo che la rinuncia al viaggio in Asia comporterebbe l’obbligo di pagare una penale. Perciò la possibilità che la Roma parta comunque per l’Estremo Oriente esiste, aggiungendo magari un’amichevole meno prestigiosa nella zona di Singapore che consenta di prolungare il tour e ammortizzare lo sforzo della trasferta.