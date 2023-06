I campi Totti riaprono dopo il caos con la famiglia di Ilary: l'annuncio

ROMA - La decisione del giudice di mettere i sigilli ai campi della Totti Soccer School per via del contenzioso con la famiglia di Ilary Blasi (che ne deteneva la gestione), aveva portato alla scelta di non far disputare il memoriale dedicato al padre di Francesco Totti, oltre che all'impossibilità ai ragazzi iscritti di allenarsi. Adesso, però, la famiglia dell'ex capitano della Roma ha trovato una soluzione, come annunciato da Riccardo Totti, presidente della società calcistica.