Abraham, il recupero va a gonfie vele. E la Roma lo carica sui social

La voglia di tornare a dare il proprio contributo in campo per la Roma è tanta. Tammy Abraham , operato per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha postato su Instagram una storia piena di positività.

Roma, la storia di Abraham sui social

La sfortuna gli è piombata addosso proprio in occasione dell'ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Ma Tammy Abraham, attaccante della Roma, dopo l'intervento chirurgico a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, non accetta cattivi pensieri per la testa e, tramite una storia su Instagram, ha espresso tutta la sua voglia di ripartire da zero e più forte di prima: "Another day, another graft", ovvero "Un altro giorno, un duro lavoro", il messaggio del centravanti giallorosso.

Il post della Roma su Abraham

Intanto la Roma continua a sostenere da vicino Abraham nel suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio. Uno stop lungo che priverà la squadra di Mourinho del centravanti inglese almeno fino all'inizio del 2024. Il club giallorosso, nel frattempo, ha pubblicato un post su Instagram con quattro foto che ritraggono Abraham in diverse esultanze. E i tifosi della Roma sembrano proprio apprezzare.