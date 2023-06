Roma, la maglia Adidas è pronta: in vendita dal 21 luglio

ROMA - Nuova stagione, nuovo sponsor tecnico. Tra pochi giorni il club saluterà ufficialmente dopo due stagioni (non esaltanti) la New Balcance per abbracciare nuovamente l’Adidas. Dopo quasi trent’anni tornerà il binomio tra i due brand. L’azienda di abbigliamento sportivo tedesca tenne a battesimo l’esordio di Francesco Totti in Serie A nella stagione 1992-93, continuando il proprio rapporto con il club giallorosso per altri due campionati. L’accordo con il marchio tedesco era nato sotto la presidenza di Dino Viola, e la Roma ebbe modo di festeggiare con il logo Adidas il successo in Coppa Italia del 1991.

La maglia il 21

La nuova divisa ha i colori tradizionali del club, mentre sulla maglia ritornerà il celebre “Lupetto” di Gratton, che sostituirà lo stemma classico. Sia i bordi delle maniche che il colletto avranno strisce gialle, stesso colore utilizzato per il logo Adidas e per lo stemma. Sul retro, sotto il colletto della maglia, ci potrebbe essere invece una patch con la scritta «Daje Roma daje». La maglia bianca sarà invece di color avorio, mentre la terza (sempre con il lupetto) sarà nera con rifiniture in rosso. Un mese fa erano uscite le prime foto segrete nello shooting in zona Aventino con le maglie indossate da Pellegrini, Cristante, Mancini (il capitano e i suoi vice) e Paulo Dybala. La ventuno della Joya sarà senz’altro la maglia più venduta, come lo è stato nella stagione appena conclusa: tra pochi giorni la Roma ufficializzerà il nuovo accordo con Adidas e presenterà sui propri social la prima divisa. Poi, se non ci saranno cambiamenti, sarà messa in vendita negli store della marca d’abbigliamente e in quelli della Roma a partire dal 21 luglio. Guarda caso proprio come il numero di maglia di Dybala, già sponsorizzato dall’Adidas. Un motivo in più per i tifosi di sperare nella sua permanenza alla Roma, ma anche un motivo in più per festeggiare la stessa sera nel corteo tra le vie del centro storico per arrivare poi a mezzanotte a celebrare il compleanno della Roma, il 22 luglio.

L'accordo

Passare ad Adidas consentirà alla Roma di aumentare i proprio incassi (si prevede un accordo pluriennale) sebbene il club giallorosso non sia considerato al momento team da prima fascia. Adidas infatti divide le sue partnership in Elite e Premium. Nella prima catergoria rientrano top team come Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Juventus. La Roma almeno inizialmente farà parte della seconda categoria insieme ad Ajax, Riverl Plate, Flamengo e Celtic. Una piramide di sponsorizzazione che potrà cambiare in base alle vendite. Tra acquisti di livello e vittorie, la Roma spera di passare presto tra le squadre Elite.