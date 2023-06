Dybala, il punto sul contratto con la Roma: c'è una clausola da eliminare

Il countdown è partito, Dybala, al netto delle piacevoli vacanze con la fidanzata, non vede l’ora di tornare a tirare calci al pallone. Tra dieci giorni la Joya si presenterà al Fulvio Bernardini per cominciare la sua seconda preparazione con la Roma - stavolta partendo da Trigoria e non dal Portogallo -, per una stagione che vuole vivere da protagonista. Durante l’estate lui e la Roma dovranno anche vedersi per cominciare a parlare del nuovo contratto e della clausola rescissoria da 12 milioni (e che fa gola sia in Premier sia in Arabia) da eliminare.