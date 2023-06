Abraham 'prega' e suda per riprendersi la Roma. E anche Osimhen lo carica

ROMA - "Dio, posso anche non capure il tuo piano in questo momento ma ho fede in te". Queste le parole con cui Tammy Abraham accompagna su Instagram alcune foto in cui lo si vede lavorare duramente tra cyclette, palestra, piscina e fisioterapia per recuperare dall'infortunio (accusato nell'ultimo match della stagione contro lo Spezia) che lo ha costretto a finire sotto i ferri.