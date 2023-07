Roma, Abraham è già a Trigoria: “Tornato nella mia città“

ROMA - E' attivissimo sui social, Abraham. L'attaccante della Roma è rientrato alla base prima dell'inizio del ritiro (10 luglio) e spesso usa Instagram per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni, dopo l'operazione che lo terrà per molto tempo lontano dal campo. Da poco è iniziata la fase due del recupero, anche se un ritorno dalle parti dell'Olimpico non avverrà mai prima del 2024, quando la stagione entrerà nella seconda e decisiva parte.