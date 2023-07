Mourinho svela la lista dei convocati della Roma: ci sono delle sorprese

Il tecnico portoghese non arriva a 11 titolari : Svilar e Boer i due portieri, Mancini, Smalling e Llorente in difesa, gli esterni sono Karsdorp e Zalewski. Poi il buco a centrocampo dove Matic, la sorpresa Pagano - giovane della Primavera - e Aouar sono gli unici del ruolo. Con il baby gestito da Totti messo davanti all'ex Lione. In attacco figurano Dybala, El Shaarawy, Solbakken e Belotti. Questi sono i calciatori sui quali Mourinho può già contare. Quelli che avrà dal 17 luglio invece sono: Cristante, Bove, Spinazzola, Ibanez, Celik, Pellegrini, Rui Patricio e N'Dicka.

Mourinho, Dybala e la nostra prima pagina

In una seconda storia social Mourinho ha pubblicato la prima pagina del Corriere dello Sport di oggi: ci sono lui e Dybala abbracciati e lo strillo "Pura Joya". Mourinho ha menzionato Hublot, marca di orologi pregiati, e ha scritto: "Dovreste essere davvero contenti". Un messaggio per un brand con cui collabora da anni ma, forse, anche un messaggio per lo stesso Dybala. Rivederlo oggi a Trigoria per José è stato Pura Joya.