Diretta ritiro Roma: Mourinho a Trigoria con la squadra, c'è anche Dybala LIVE

11:10

Tra acquisti e ritiro in Portogallo

A parte Kristensen, atteso nei prossimi giorni, sarà difficile vedere nuovi arrivi tra centrocampo e attacco prima della prossima settimana. Mourinho spera di averli per la seconda parte della preparazione in Portogallo: il club sta definendo il ritiro in Algarve tra location e date.

10:27

Pranzo a Trigoria per i giocatori della Roma

La squadra giallorossa mangerà a pranzo a Trigoria: il primo allenamento è fissato nel pomeriggio.

9:44

Dybala su Telegram: "Oggi si ricomincia"

Sul suo account Telegram, Dybala ha dato inizio alla nuova stagione: "Buongiorno amici, oggi si ricomincia".

9:39

Dybala e l'incontro con Brad Pitt

Curioso incontro in Regno Unito per Paulo Dybala, che prima di tornare a Roma si è fotografato con Brad Pitt a Silverstone.