Roma, annullata l'amichevole con il Tottenham a Singapore: i dettagli

Prende forma il ritiro della Roma. Il club giallorosso aveva programmato una tournée in Asia e Corea del Sud, con alcune amichevoli: erano in programma le sfide con Wolverhampton, Incheon United e Tottenham. Il match con gli Spurs era stato fissato per il 26 luglio a Singapore. Il club giallorosso ha però deciso di annullare il viaggio in Asia a causa del mancato arrivo dei pagamenti concordati.