Roma, il programma delle amichevoli in Portogallo: scelto il primo avversario

La prima amichevole della Roma in Portogallo

Gli uomini di Mourinho saranno impegnati in Portogallo, ad Albufeira il 22 luglio. Quattro giorni dopo, il 26, affronteranno il Braga, per la prima amichevole in amichevole. Calcio di inizio alle ore 20 locali (le 21 in Italia) all'Estadio Municipal di Albufeira .