Diretta Roma-Boreale: LIVE la prima amichevole del ritiro giallorosso

Prima uscita stagionale della Roma nell'amichevole contro il Boreale , società storica romana di Tor di Quinto. Gli uomini di Mourinho vogliono mettere minuti nelle gambe e ci saranno molte rotazioni per contrastare il caldo asfissiante che accompagnerà la partita. Tanta voglia di scoprire per i giallorossi uno dei nuovi acquisti, Aouar , unico presente dei nuovi arrivati. La sfida inizierà alle 10:30 circa.

11:37

54' - Matic dispensa indicazioni alla squadra

Matic si prende la responsabilità di guidare i suoi compagni. Consiglia quindi il giovane Pagano dicendogli: "Calcia cattivo!"

11:32

49' - Nuovo cambio per la Roma

Per la Roma ecco un nuovo cambio. Entra Golic, ragazzo della primavera, esce Llorente.

11:30

47' - Gol El Shaarawy, è il 3-0 della Roma!

El Shaarawy rincara la dose e realizza il gol del 3-0. Il suo tiro dalla sinistra buca le mani del portiere Corriere.

11:23

40' - Gol di Solbakken, che azione Aouar!

Dopo una fantastica azione in solitaria di Aouar che semina mezza difesa arriva il gol di Solbakken dopo una ribattuta del portiere, Roma avanti 2-0!

11:19

36' - Cambio modulo per la Roma

Mourinho comanda alla sua squadra un cambio modulo. I giallorossi passano dunque dal 352 al 433. Aouar Matic e Pagano a centrocampo, El Shaarawy Belotti e Solbakken in attacco.

11:17

34' - Inizia il secondo tempo, ecco i cambi della Roma

Le squadre pronte a darsi battaglia nel secondo tempo. Si riparte dal risultato di 1-0 per la Roma, escono Boer e Dybala entrano Svilar e Solbakken.

11:08

Fine primo tempo

Le squadre terminano la prima frazione di gioco con il punteggio di 1-0 per la Roma. A sbloccare il match il più giovane dei giallorossi, Pagano.

10:57

27' - Gol della Roma!

I giallorossi passano in vantaggio! Assist di Belotti dopo una verticalizzazione di Karsdorp e in gol il giovane Pagano!

10:56

26'- Llorente ammonito

Il centrocampista spagnolo della Roma Llorente è stato ammonito per un fallo sul numero 10 Petrini della Boreale.

10:54

24' - La Roma ci prova con Belotti

La Roma vuole passare in vantaggio. Ci prova Belotti con una conclusione a dare la rete ai giallorossi ma il portiere della Boreale Corriere si fa trovare pronto e para.

10:48

18' - Ci prova anche la Boreale

Si affaccia all'area della Roma la Boreale che risponde all'azione giallorossa. Tiro di Massimiani dalla distanza ma la palla si perde sul fondo.

10:46

16' - La Roma attacca

La Roma è all'attacco. Ci prova subito El Shaarawy con un tiro dalla sinistra, il portiere si fa trovare pronto e devia in angolo.

10:41

I tempi di gioco

I tempi di gioco del match saranno due tempi, entrambi da 33 minuti. La decisione è stata presa per evitare di affaticare troppo i giocatori anche a causa dell'incredibile caldo di Trigoria, 34 gradi.

10:38

8' - Aouar, la prima indicazione

Il centrocampista di Mourinho e nuovo arrivato della Roma Aouar ha già la sua prima indicazione: giocare leggermente più avanzato rispetto a Pagano e Matic che invece resteranno più arretrati.

10:30

1'- Fischio di inizio Roma-Boreale!

L'arbitro, il signor Walter Crea, ha fischiato l'inizio del match. Roma e Boreale sono pronte a darsi battaglia sul campo da gioco.

10:29

Roma, i due nuovi acquisti a bordocampo

Anche Ndicka e Kristensen hanno voluto sostenere i loro compagni per la loro prima uscita stagionale. I due nuovi giocatori della Roma sono presenti a bordocampo per assistere alla sfida e per cominciare ad unirsi al gruppo squadra.

10:27

Ecco la formazione del Boreale

Il Boreale sarà così disposto in campo in un 5-4-1: Corriere; Barbarisi, Buccioni, Pesciallo, Massimiani, Casavecchia (capitano); Amico, Bergamini, Damiani, Petrini; Toscano

10:24

Roma, ecco chi è il Boreale

Il Boreale, storica società romana del quartiere Tor di Quinto, partecipa al campionato di Eccellenza. Ai ragazzi allenati da Mirko Granieri, verrà raccomandato di non esagerare con l’aggressività e con l’agonismo. Per loro d’altra parte l’occasione di affrontare la Roma, e di incontrare i giocatori finora visti soltanto allo stadio da tifosi, è imperdibile.

10:10

Roma-Boreale: il programma

Viste le numerose assenze, Mourinho deve valutare se lanciare subito Rick Karsdorp a quattro mesi dall’intervento al menisco. Con Rasmus Kristensen arrivato solo ieri a Trigoria, e quindi non utilizzabile, non ci sono altri esterni destri disponibili perché Celik tornerà in gruppo lunedì insieme a tutti gli altri, ritardatari giustificati: Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Bove, Ibañez, Rui Patricio e N’Dicka. Ci sarà spazio a centrocampo, probabilmente già dal primo minuto, per Riccardo Pagano, uno dei bambini che Mourinho segue per presente e futuro. LEGGI TUTTO

10:00

Roma, la formazione scelta da Mourinho

Ecco i probabili 11 scelti della Roma scelti da Mourinho per il match contro il Boreale disposti in un 3-5-2: Boer; Mancini (capitano), Llorente, Karsdorp; El Shaarawy, Pagano, Matic, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti.

Trigoria, Roma