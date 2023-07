Moscardelli "al servizio" del suo mito Totti: il comunicato ufficiale

ROMA - Davide Moscardelli lavorerà nella Totti Soccer School, la scuola calcio dell’ex capitano della Roma, fondata nel 2003. Un ingresso non scontato, calcolando che l’ex attaccante con la barba più famosa del web è un grande tifoso della Roma e ha come idolo proprio Francesco Totti. In passato Moscardelli ha coronato il sogno di giocare insieme a Totti nella Lega Calcio a 8.