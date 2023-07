Cafu con Edmundo, Paulo Sergio, Andrade e Marcos Assunçao: quante stelle tutte insieme!

E' un gustoso pezzo di nazionale brasiliana quello che si è ritrovato per una partita tra amici di calcio a cinque a San Paolo, sotto l'egida di Alberto Uncini Manganelli, responsabile mondiale Adidas Running. Uno accanto all'altro, sorridenti, sono stati immortalati in una foto campioni del passato come Cafu, l'ex Pendolino di Roma e Milan nonché padrone di casa, Edmundo, stella che fece sognare e penare i tifosi della Fiorentina, Paulo Sergio, ex attaccante della Roma di Zeman, Jorge Andrade, ex centrocampista di Flamengo e Roma, e Marcos Assunçao, ex centrocampista della Roma ricordato per i suoi proverbiali calci di punizione. E' così andato in scena un match tra amici, tra risate e amarcord: "Bei momenti con questi ragazzi e lo staff di Adidas Brasil a casa del mio partner Cafu - ha scritto Paulo Sergio su Instagram - è stato molto bello stare con voi!".